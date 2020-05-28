Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ28.05.2020 11:09

Оперативный мониторинг событий из космоса

По результатам космического мониторинга, проводимого Госкорпорацией «Роскосмос» в период с 21 по 28 мая 2020 года, в МЧС России переданы данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 897 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 276 тысяч квадратных километров по территориям Индии и Республики Бангладеш. Информация получена с помощью средств российской орбитальной группировки.

В частности, в этот период проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

паводковая обстановка в Республике Саха (несколько районов);

природные пожары в Камчатском крае;

паводковая обстановка на Волжско-Камском каскаде.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг последствий прохождения урагана в Республике Бангладеш и Индии. Вместе с этим на основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована съемка следующих событий:

строительство медицинских центров по борьбе с коронавирусом COVID-19 на территории Российской Федерации;

извержение вулкана в Сахалинской области;

место крушения самолета в Пакистане;

празднование международного дня заповедников в Йеллоустоунском национальном парке, США.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуаций и проведения космического мониторинга пострадавших территорий.

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