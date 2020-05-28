О. Мельниченко: В условиях падения спроса на жилье застройщики нуждаются в дополнительной поддержке

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера направил в Минстрой России соответствующие предложения о дополнительной поддержке застройщиков.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области проинформировал о том, что Комитет направил в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) предложения о дополнительной поддержке застройщиков.

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По словам сенатора, в целом строительное сообщество позитивно оценивает меры, принимаемые на федеральном уровне в целях преодоления негативных кризисных явлений в строительной отрасли.

Вместе с тем, в условиях падения спроса на жилье, в дополнительной поддержке нуждаются застройщики. Помимо уже принятых мер по субсидированию процентной ставки по ипотечным кредитам и процентной ставки по кредитам, выданным застройщикам в рамках проектного финансирования Комитет СФ предлагает внести изменения в законодательство о долевом строительстве, предусмотрев возможность частичного перечисления средств со счетов эскроу застройщику по мере завершения отдельных этапов строительства объекта, отметил сенатор.

Комитет СФ предложил оптимизировать процедуры подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Законодатель также отметил, что одна из важнейших проблем для застройщиков — подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям. «Комитет много внимания уделяет вопросу обеспечения строительных площадок инженерными сетями. Существующие условия присоединения объектов капитального строительства к инженерным сетям обременительны для застройщиков», – подчеркнул Олег Мельниченко.

Кроме этого Комитет СФ предложил оптимизировать процедуры подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, организовав соответствующий сервис на базе электронных ресурсов органов государственной власти регионов, наделенных компетенциями в строительной сфере, или подведомственных им организаций, с подачей застройщиками единой заявки для подключения к сетям различного назначения.

«В отдельных регионах это реализовано. Необходимо рассмотреть вопрос о расширении этой практики и урегулировать в законодательстве стандарт предоставления такой услуги. Соответствующие предложения мы направили в Минстрой России и готовы к активной совместной работе по их реализации», — заключил сенатор.

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