Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика28.05.2020 08:30

Продолжение тренировок в гидролаборатории

В Центре подготовки космонавтов в рамках предварительных испытаний систем гидролаборатории состоялось погружение с участием оператора в скафандре «Орлан-ГН». Впервые после масштабной реконструкции предстояло погрузиться в воду оператору Валерию Несмеянову, который является заслуженным испытателем космической техники, инструктором управления ЦПК по экстремальным видам подготовки.

«Слаженная работа испытательно-тренировочной бригады ЦПК позволила выполнить все поставленные задачи», — отметил Валерий Несмеянов по окончании погружения. Как проходила тренировка рассказал заместитель начальника отдела управления ЦПК по экстремальным видам подготовки, руководитель эксперимента Дмитрий Верба:

«После снаряжения испытателя в скафандр в нем было поднято избыточное давление, затем погружение в воду, где его отбалансировали и обезвесили водолазы. После чего оператор в скафандре производил перемещения по внешней поверхности российского сегмента МКС. В завершение тренировки скафандр был поднят».

В результате погружения были испытаны системы скафандра.

«Без сбоя подается вода и воздух, система связи работает нормально, выполнены необходимые действия с водолазами под водой по обезвешиванию и балансированию скафандра, — прокомментировал тренировку Дмитрий Верба. — Были небольшие проблемы со связью. В ходе работы их удалось устранить и выполнить все задачи. Особое внимание уделяли безопасности, действовали поэтапно».

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