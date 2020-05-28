Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения федерального законодательства о несовершеннолетних

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту обнаружения трёх несовершеннолетних детей в квартире на юго-западе столицы.

Проведение проверки поручено Гагаринской межрайонной прокуратуре, которой в том числе будет дана оценка полноте действий должностных лиц органов системы профилактики.

Результаты проверки поставлены прокуратурой Москвы на контроль.

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