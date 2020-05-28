Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании комитета Законодательного Собрания Кировской области.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области принял участие в заседании комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств Законодательного Собрания региона. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Сенатор отметил, что с 2019 г. в России применяется налог на профессиональный доход для самозанятых граждан. «Это не дополнительный налог, а новый налоговый режим, переход на который осуществляется добровольно».

По словам Вячеслава Тимченко, пилотный период применения налогового режима в четырех регионах страны показал эффективные результаты. С 1 июля применять этот режим могут все субъекты Российской Федерации.

Вячеслав Тимченко принял участие в заседании комитета Законодательного Собрания Кировской области

«На заседании профильного комитета областного Законодательного Собрания мы рассмотрели законопроект, который вводит в нашем регионе такой специальный налоговый режим — «Налог на профессиональный доход». Самозанятые граждане смогут зарегистрироваться в системе «Мой налог» и легализировать доходы от своей профессиональной деятельности», — рассказал парламентарий по итогам мероприятия.

В ходе заседания министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева отметила ряд преимуществ нового налогового режима для самозанятых, которые станут стимулом для выхода самозанятых из «тени». Среди них — выгодные налоговые ставки (4 проц. с доходов от работы с физическими лицами и 6 проц. с доходов от работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями); отсутствие необходимости физическим лицам регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить обязательные страховые взносы. Вместе с тем, по словам министра, у зарегистрированных самозанятых граждан может фиксироваться реальный рабочий стаж, и они смогут претендовать на оказание государственной поддержки.

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