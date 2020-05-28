Статус реализации проекта строительства Амурского ГПЗ достиг 61,9%

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 мая 2020, 13:55

Ведутся пусконаладочные работы на первых двух технологических линиях.

Начата навигационная кампания по доставке крупнотоннажного оборудования.

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Это один из крупнейших инфраструктурных проектов компании на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Извлеченные в процессе переработки ценные компоненты будут сырьем для предприятий газохимической и других отраслей промышленности.

На заседании было отмечено, что статус реализации проекта достиг 61,9%. На первой и второй технологических линиях, которые вводятся в эксплуатацию в 2021 году, завершен монтаж основного оборудования, выполняются работы по монтажу технологических трубопроводов и нанесению теплоизоляционного покрытия, ведутся пусконаладочные работы. На третьей технологической линии ведется монтаж технологических трубопроводов, на четвертой завершается монтаж металлоконструкций и фундаментов для установки крупнотоннажного оборудования. На пятой и шестой линиях продолжается заливка фундаментов и сборка технологических эстакад и металлоконструкций. На строительной площадке занято более 28 тыс. рабочих и инженеров.

Открылась навигация для морской и речной доставки крупнотоннажного оборудования. В этом году причал Амурского ГПЗ примет 43 единицы оборудования общей массой 7,7 тыс. тонн.

Продолжается сооружение Свободненской ТЭС мощностью 160 МВт, которая будет снабжать предприятие теплом и электроэнергией. Построен главный корпус станции, завершен монтаж паровых котлов, идут работы на паровых турбинах и вспомогательном оборудовании.

Одним из элементов системы поставок товарной продукции Амурского ГПЗ станет Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе г. Владивостока. Это будет крупнейший в мире хаб по обслуживанию гелиевых изотермических контейнеров для поставки жидкого гелия на мировой рынок. Планируется, что пропускная способность Логистического центра позволит выполнять более 4,5 тыс. технологических операций с контейнерами в год. В настоящее время завершается строительство его основных производственных корпусов, идет подготовка к монтажу основного технологического оборудования.

Отмечено также, что в марте этого года началась выборка средств, успешно привлеченных в конце 2019 года на принципах проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ. По объему проектного финансирования — 11,4 млрд евро — эта сделка стала беспрецедентной в истории «Газпрома» и одним из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка.

Справка

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе г. Свободного Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м в год.

Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность.

Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция.

Инвестор и заказчик проекта — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (Группа СИБУР).

Управление информации ПАО «Газпром»

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