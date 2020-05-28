С. Лисовский: Необходимо более эффективно использовать систему продвижения российской продукции на внешние рынки

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках реализации Федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области провел совещание по теме «О совершенствовании мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках реализации Федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Как отметил Сергей Лисовский, цель совещания – не столько выявить недоработки и недостатки системы поддержки экспорта, сколько пути их устранения и совершенствования. «Наши конкурентные преимущества в этой сфере на мировом рынке — широкое климатическое разнообразие, позволяющее выращивать большой спектр продовольственных культур, логистическая доступность ключевых рынков продовольствия, возможность производства органической продукции», — подчеркнул сенатор.

Создание необходимых и достаточных условий для развития экспорта АПК потребует совершенствования действующего законодательства

При этом он отметил, что, несмотря на очевидные успехи в развитии экспорта товаров отечественного АПК, вывозятся в основном продукты с невысокой добавленной стоимостью, в частности, зерно. Удельный вес России в мировом экспорте зерновых и крупяных культур устойчиво превышает ее долю на рынках продуктов переработки зерна.

По словам законодателя, факторами, сдерживающими увеличение объемов экспорта аграрной продукции и изменения его структуры в пользу продуктов с высокой добавленной стоимостью, являются недостаточность объемов производства, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, и низкая конкурентоспособность части производимой продукции.

Среди других сдерживающих факторов парламентарий назвал неразвитость экспортной товаропроводящей инфраструктуры, нехватку мощностей для хранения сельхозпродукции, чрезмерные тарифы на перевозку продукции железнодорожным транспортом и другие. Он также указал на низкий уровень освоения бюджетных средств в 2019 г. по мероприятиям, связанным с поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Участники совещания призвали более эффективно использовать систему продвижения российской продукции на внешние рынки, в частности, задействовать государственные СМИ. Прозвучало предложение по корректировке Сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, утвержденного Минсельхозом России.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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Сергей Лисовский

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в режиме видеоконференции

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Сергей Лисовский

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Сергей Лисовский

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Подводя итоги дискуссии, сенатор обратил внимание на то, что решая задачу наращивания экспорта продукции российского агропрома, необходимо соблюдать оптимальный баланс между наращиванием экспортного потенциала и продовольственной безопасностью страны. «Нельзя допустить ситуацию, когда в результате экспортных операций без продукции остается российский покупатель. При разработке и реализации любых программ и проектов в аграрной сфере нам следует исходить из того, что в первую очередь, нам важно обеспечить население нашей страны качественным и доступным продовольствием», — сказал он.

«Создание необходимых и достаточных условий для развития экспорта агропромышленного комплекса потребует совершенствования действующего законодательства. Совет Федерации готов принять самое активное участие в этой работе», — заявил Сергей Лисовский.

В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли России, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, экспертного и профессионального сообщества.

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