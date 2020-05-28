С. Митин провел «круглый стол», посвященный перспективам развития сельскохозяйственной авиации

Source: Russia – Council of the Federation

Комплексное обсуждение проблем сельхозавиации на площадке Совета Федерации дает новый импульс для их решения, считает сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел «круглый стол» на тему «Развитие сельскохозяйственной авиации: проблемы и перспективы». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Сенатор пояснил, что заседание проводится в соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2020 г. и служит продолжением планомерной работы Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Временной комиссии по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы АПК России по рассмотрению вопросов технической обеспеченности российского аграрного сектора.

Сергей Митин напомнил, что в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой продукции, которое провел Президент России, в очередной раз говорилось о ключевых задачах стоящих перед российский агропромышленным комплексом.

Сенатор уточнил, что, несмотря на устойчивые темпы развития, наблюдающиеся практически во всех подотраслях аграрного сектора в последние годы, общий уровень механизации и технологической обеспеченности сельскохозяйственного производства страны продолжает значительно отставать от мировых лидеров.

По его словам, значимость применения сельскохозяйственной авиации для интенсификации растениеводства сложно переоценить. Как считают эксперты, эффективное и своевременное использование сельхозавиации может способствовать увеличению урожайности сельскохозяйственных культур на три-пять процентов.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Развитие сельскохозяйственной авиации: проблемы и перспективы» в режиме видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Развитие сельскохозяйственной авиации: проблемы и перспективы» в режиме видеоконференции

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Развитие сельскохозяйственной авиации: проблемы и перспективы» в режиме видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Развитие сельскохозяйственной авиации: проблемы и перспективы» в режиме видеоконференции

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Сергей Митин

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Клим Галлиулин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Развитие сельскохозяйственной авиации: проблемы и перспективы» в режиме видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Развитие сельскохозяйственной авиации: проблемы и перспективы» в режиме видеоконференции

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Развитие сельскохозяйственной авиации: проблемы и перспективы» в режиме видеоконференции

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«Сельхозавиация – современный, надежный и экономичный способ осуществления целого ряда агротехнологий в растениеводстве», — считает законодатель.

Сенатор полагает, что комплексное обсуждение проблем сельхозавиации на площадке Совета Федерации дает новый импульс для их решения. В своих выступлениях коллеги из профильных министерств и ведомств, я думаю, скажут об основных результатах и реализованных мерах государственной поддержки отрасли.

Сергей Митин подчеркнул, что в последнее время удалось выстроить конструктивную работу как с федеральными органами власти, так и с отраслевым и научным сообществом. В частности, с Минсельхозом России проработан вопрос включения в учебные программы подведомственных образовательных учреждений программы по применению сельскохозяйственной авиации. С Минтрансом России проработаны вопросы по определению структурного подразделения, курирующего проведение авиационно-химических работ, а также возможности использования авиации ДОСААФ России для выполнения авиационно-химических работ в сельском хозяйстве.

«Мы знаем, что Росавиация оказывает поддержку инициативам Фонда содействия развитию сельского хозяйства. По инициативе Фонда крупнейшие авиапредприятия, выполняющие авиахимработы, объединились в прошлом году в производственный авиационный альянс «Аэрохимфлот» с общим парков более 120 воздушных судов», — напомнил законодатель.

В обсуждении темы заседания приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Временной комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы АПК России Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли России, Федерального агентства воздушного транспорта, экспертного и профессионального сообщества.

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