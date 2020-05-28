Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#ОКП#Набор 201828.05.2020 16:25

Тренировки по наблюдению земных объектов

Вчера, 27 мая 2020 года, завершились тренировки по проведению визуально-приборных наблюдений природных и антропогенных объектов с участием кандидатов в космонавты набора 2018 года. Они были выполнены с борта самолета-лаборатории Ту-134-ЛК по маршруту: Чкаловский — Симферополь — Махачкала — Волгоград — Чкаловский.

Кандидаты в космонавты провели наблюдения и фотографирование заданных объектов на земной поверхности, отработали навыки их поиска и опознавания. Такую работу им предстоит выполнять на борту Международной космической станции во время будущих экспедиций. Благоприятные погодные условия позволили отработать программу в полном объеме. При реализации задач участники тренировки использовали фото- и видеоаппаратуру, соответствующую бортовой на российском сегменте станции.

В состав группы общекосмической подготовки входят: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Тренировки были проведены под руководством специалистов управления по подготовке космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Полеты по маршруту обеспечили летчики и инженеры авиационного управления Центра.

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