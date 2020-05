Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w uroczystościach Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Source: President of Poland in Polish

29 maja 2020 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

1.

O godz. 10.00 w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (Warszawa, ul. Puławska 6A) Prezydent RP złoży wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. Prezydent następnie spotka się z uczestnikami Rajdu Motocyklowego Weteranów i dokona uroczystego rozpoczęcia rajdu.

Wejście mediów za okazaniem legitymacji prasowej do godz. 9.30. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 8.30.

2.

O godz. 10.30 w Belwederze Prezydent RP odznaczy uczestników misji wojskowych Gwiazdami Morza Śródziemnego.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

