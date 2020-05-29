Акция «Зажжём не по-детски!» пройдёт в Международный день защиты детей

Source: Russia Ministry of Sport
1 июня в Международный день защиты детей команда проекта «Зелёный фитнес» АНО «Центр реализации спортивных проектов» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проведёт акцию «Зажжём не по-детски!».
АНО «Центр реализации спортивных проектов» является одним из победителей конкурса Минспорта России на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
В рамках акции ребята, их родители, бабушки и дедушки смогут принять участие в мастер-классах по современным танцам, семейных тренировках и различных тренингах.
Тренировки проведут профессиональные тренеры в социальной сети Инстаграм @zf_kzn.
Для участия в акции необходимо:
– иметь аккаунт в социальной сети Инстаграм;
– подписаться на аккаунт @zf_kzn;
– выбрать тренировку (или несколько тренировок);
– в назначенное время подключиться к занятию.
Тренировки бесплатны для всех участников. Присоединяйтесь!
Программа:
10:00 Disco animation
танцевальная тренировка с Человеком-пауком
инструктор: Святослав Леушин
11:00 Чударики
чудо-зарядка для детей
инструктор: Ольга Чиркова
12:00 Zumba Kids
инструктор: Ирина Гутник
14:00 Общая физическая подготовка для детей и подростков
инструктор: Владислав Роменко
15:00 Baby Бум
тренировка для будущих мам
инструктор: Диляра Бадрутдинова
18:00 Детская йога
инструктор: Эльвира Козулина
19:00 Весёлые детки и их предки
тренировка для детей и взрослых
инструктор: Ольга Чиркова
Дополнительная информация по телефонам: 8-912-374-34-74, 8-922-963-11-20 (Оксана Злобина).
Пресс-служба Минспорта России