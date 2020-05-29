Акция «Зажжём не по-детски!» пройдёт в Международный день защиты детей

Source: Russia Ministry of Sport

1 июня в Международный день защиты детей команда проекта «Зелёный фитнес» АНО «Центр реализации спортивных проектов» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проведёт акцию «Зажжём не по-детски!».

АНО «Центр реализации спортивных проектов» является одним из победителей конкурса Минспорта России на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В рамках акции ребята, их родители, бабушки и дедушки смогут принять участие в мастер-классах по современным танцам, семейных тренировках и различных тренингах.

Тренировки проведут профессиональные тренеры в социальной сети Инстаграм @zf_kzn.

Для участия в акции необходимо:

– иметь аккаунт в социальной сети Инстаграм;

– подписаться на аккаунт @zf_kzn;

– выбрать тренировку (или несколько тренировок);

– в назначенное время подключиться к занятию.

Тренировки бесплатны для всех участников. Присоединяйтесь!

Программа:

10:00 Disco animation

танцевальная тренировка с Человеком-пауком

инструктор: Святослав Леушин

11:00 Чударики

чудо-зарядка для детей

инструктор: Ольга Чиркова

12:00 Zumba Kids

инструктор: Ирина Гутник

14:00 Общая физическая подготовка для детей и подростков

инструктор: Владислав Роменко

15:00 Baby Бум

тренировка для будущих мам

инструктор: Диляра Бадрутдинова

18:00 Детская йога

инструктор: Эльвира Козулина

19:00 Весёлые детки и их предки

тренировка для детей и взрослых

инструктор: Ольга Чиркова

Дополнительная информация по телефонам: 8-912-374-34-74, 8-922-963-11-20 (Оксана Злобина).

Пресс-служба Минспорта России

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