Анна Кузнецова направила Президенту ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка

Source: President of Russia – Kremlin

В 2019 году количество обращений к Уполномоченному увеличилось на 27% и составило 8661. Уполномоченным и сотрудниками аппарата лично принято на 28% больше граждан, чем в 2018 году.

Обращения поступали из всех регионов страны. Наибольшее количество зафиксировано из Москвы – 20,5%, Московской области – 9,1%, Краснодарского края – 5,0%, Приморского края – 2,8%, Санкт-Петербурга – 2,8%, Ростовской области – 2,2%, Свердловской области – 2,2%, Красноярского края – 1,6%, Республики Башкортостан – 1,6 %, Челябинской области – 1,5 %.

Среди основных тем обращений: право на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь, право на жилище, право жить и воспитываться в семье, право на образование, право на охрану здоровья, право на социальное обеспечение и др.

Особое внимание Уполномоченный обращает на значительный рост жалоб по вопросам охраны здоровья несовершеннолетних – почти на 88%. Большинство связаны с проблемами своевременного лекарственного обеспечения, трудностями при прохождении медико-социальной экспертизы, качеством предоставления медицинской помощи в регионах.

По итогам работы Уполномоченного количество положительных решений по результатам рассмотрения обращений в 2019 году выросло в 2,2 раза.

Среди прочего, по результатам проведённых проверок оказано содействие более чем 1 тысяче воспитанников детских домов-интернатов. Осуществлена защита прав и законных интересов свыше 120 российских детей, возвращённых при личном участии Уполномоченного, из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики.

В докладе также представлены рекомендации федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, направленные на совершенствование государственной политики в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства в Российской Федерации.

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