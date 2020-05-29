А. Майоров: Мы анализируем исполнение решений по итогам заседаний Совета по вопросам АПК и природопользования при СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сообщил об исполнении решений Совета министерствами и ведомствами.

Министерство природных ресурсов и экологии России проинформировало Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию о том, что все подзаконные акты, необходимые для реализации Федерального закона «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха», приняты в срок до 1 января 2020 г. Указанный закон был подготовлен в целях законодательного обеспечения федерального проекта «Чистый воздух», входящего в состав национального проекта «Экология».

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Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор напомнил, что в декабре прошлого года состоялось заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему «О реализации национального проекта «Экология», и профильный Комитет СФ осуществлял контроль за исполнением решения Совета.

Алексей Майоров отметил, что Минприроды России также разработан проект приказа «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов опасности». Проект направлен на определение условий обращения с видами отходов, отнесенных к отдельным группам однородных отходов, соблюдение которых обеспечивает реализацию приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами, в том числе стимулирование обработки, утилизации и обезвреживания отходов, вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Глава Комитета СФ также указал, что ФГБУ «Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии» Минприроды России ведет разработку методической базы для расчета экологического эффекта мероприятий, планируемых к дополнительному включению в комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

По информации Минстроя России, при подготовке постановления Правительства РФ «О внесении изменений в приложения № 151 и 152 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» учтены рекомендации, изложенные в решении Совета. В частности, Постановлением расширяется перечень целей, на которые можно расходовать субсидию из федерального бюджета, в том числе на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство объектов капитального строительства и предоставление субсидий из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам на софинансирование проведения инженерных изысканий и подготовки) проектной документации на строительство объектов капитального строительства при условии определения Минстроем России необходимости и приоритетности реализации проектов.

Кроме этого Федеральной службой по надзору в сфере природопользования продолжена работа по совершенствованию мер по обеспечению федерального государственного экологического надзора, лицензирования, взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, устранения выявленных нарушений природоохранного законодательства, предотвращения вреда, причиненного окружающей среде.

Также Росприроднадзором подготовлены и направлены в территориальные органы разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам в части лицензирования деятельности по обращению с отходами I – IV классов опасности, а также дано поручение по усилению контроля при лицензировании данной деятельности. Подготовлены и направлены в территориальные органы методические рекомендации по порядку взаимодействия с правоохранительными органами при выявлении, пресечении, расследовании и раскрытии преступлений, связанных с нарушением правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

По словам Алексея Майорова, в целях предоставления межбюджетных трансфертов в субъекты РФ из средств федерального бюджета, зарезервированных на федеральный проект «Чистый воздух», Росприроднадзором проведена работа по сбору заявок о потребности субъектов РФ в финансировании мероприятий, планируемых к реализации в 2020 г. в рамках данного федерального проекта, в том числе мероприятий по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо и строительство газозаправочной инфраструктуры.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны и утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.7.3550–19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», в которых изложены санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований, накоплению, сбору, транспортированию отходов производства и потребления, состоящих из твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и жидких бытовых отходов.

Федеральной антимонопольной службой совместно с Минпромторгом России, Минфином России и Минприроды России проработано и внесено на рассмотрение в Правительство РФ предложение предусмотреть сохранение в распоряжении регулируемых организаций дохода от реализации вторичных материальных ресурсов в целях стимулирования операторов к увеличению количества отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, внедрению высокоэффективных технологий и оборудования для обработки твердых коммунальных отходов.

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