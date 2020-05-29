Source: Russia – Council of the Federation

В ходе очередной сессии региональные законодатели рассмотрели законопроекты в сфере налоговой и бюджетной политики.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области дистанционно приняла участие в заседании Мурманской областной Думы.

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Депутаты регионального парламента рассмотрели более тридцати вопросов. Среди них — законопроекты в сфере налоговой и бюджетной политики, регулирующие вопросы строительства, транспорта и другие аспекты жизни области.

По словам парламентария, в ходе заседания была озвучена проблема, касающаяся компенсации расходов на оплату проезда пенсионерам и о переносе срока предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего севера, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

Сенатор отметила важность этого вопроса для многих северян. «Граждане, для которых в 2020 году истекает второй год двухлетнего периода и которые не реализовали право на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно в 2019 году, утратят свое право на компенсацию, если не смогут в 2020 году выехать к месту отдыха», — пояснила Татьяна Кусайко.

К примеру, указала законодатель, в Мурманской области вышеуказанным правом, по информации Отделения Пенсионного Фонда РФ по Мурманской области, могут не воспользоваться до 26 302 неработающих пенсионеров, около 25 тысяч работников бюджетной сферы, десятки тысяч занятых в негосударственном секторе экономики, а также члены их семей, в том числе несовершеннолетние дети.

«Особенно остро эта проблема стоит в медицинских организациях, где изменены графики отпусков и медицинские работники мобилизованы на борьбу с коронавирусной инфекцией», — добавила сенатор. Она подчеркнула, что в настоящее время в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции введен ряд ограничений, что вызывает значительные затруднения при использовании отпуска за пределами районов проживания.

По словам парламентария, к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям относятся территории, которые входят в состав 24 субъектов Российской Федерации. «Компенсация расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно жителями северных регионов страны обоснованно расценивается как исключительно значимая социальная гарантия государства», — отметила Татьяна Кусайко.

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