В Курганской области мерами прокурорского реагирования, принятыми по обращению представителя трудового коллектива бюджетного учреждения, восстановлены права его работников

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе личного приема граждан, проведенного заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Игорем Ткачевым в режиме видео-конференц-связи, поступило обращение сотрудницы муниципального бюджетного учреждения «ФОК «Парус» г. Шадринска Курганской области. Женщина сообщила о невыплате работникам организации законного вознаграждения за труд под предлогом ограничений деятельности в связи с введением карантина.

По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации прокуратура Курганской области безотлагательно организовала комплекс надзорных мероприятий.

Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение в период с февраля по май текущего года в отсутствие законных оснований не выплатило зарплату 39 работникам, допустив задолженность в размере свыше 1 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура внесла представление главе города Шадринска, а также направила в суд 39 исковых заявлений в интересах работников.

В результате принятых мер реагирования задолженность по оплате труда погашена в полном объеме.

Кроме того, в отношении директора юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Курганской области.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI