В прокуратуре Приморского края провела проверку соблюдения законодательства при осуществлении стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Органы прокуратуры Приморского края провели проверку соблюдения требований законодательства учреждениями здравоохранения при предоставлении медицинским работникам региональных выплат стимулирующего характера.

Региональным законодательством предусмотрены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.

Установлено, что двумя учреждениями здравоохранения, расположенными на территориях г. Спасска-Дальнего и Ханкайского района, несвоевременно приняты меры, направленные на предоставление региональных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за апрель и первую половину мая 2020 года на общую сумму около 3 млн рублей.

В связи с выявленными нарушениями территориальными прокурорами внесены представления об устранении нарушений закона.

Кроме того, прокурорами инициирован вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры края.

В настоящее время в результате вмешательства органов прокуратуры края медицинским работникам производится предоставление данных выплат.

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