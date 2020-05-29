В Республике Тыва по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве двухквартирного дома для детей-сирот

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Тес-Хемского района Республики Тыва провела проверку соблюдения бюджетного законодательства при строительстве жилья для детей-сирот.

Установлено, что в августе 2019 года государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ» заключило государственный контракт на строительство двухквартирного дома для детей-сирот с обществом с ограниченной ответственностью «Энергострой». Стоимость контракта составила свыше 4 млн рублей, срок исполнения – 30 ноября 2019 года.

Денежные средства в счет оплаты выполненных работ строительной организации перечислены в полном объеме, однако фактически строительство не завершено, дом в эксплуатацию не сдан.

Кроме того, в нарушение условий государственного контракта подрядчик привлек к работе третье лицо – индивидуального предпринимателя, с которым заключил договор на выполнение тех же работ, но по более низкой стоимости.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопросы об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура.

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