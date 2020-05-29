Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Цифровой Роскосмос#РК-Цифра29.05.2020 19:30

В Роскосмосе создан отраслевой ИТ-интегратор

В целях безусловного достижения основных результатов, заложенных в Стратегии цифровой трансформации Госкорпорации «Роскосмос» до 2025 года и перспективу 2030 года, а также оказания содействия повышению эффективности деятельности организаций Госкорпорации, создан единый отраслевой ИТ интегратор — ООО «РК-Цифра».

Основными задачами ООО «РК-Цифра» являются централизация функций разработки, внедрения, поддержки и постоянного совершенствования информационных технологий, создание и коммерциализация цифровых продуктов и сервисов, а также построение надежной, эффективной и безопасной ИТ инфраструктуры для нужд организаций Госкорпорации «Роскосмос».

На прошедшей 29 мая 2020 года конференции «Цифровой Роскосмос» генеральный директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин представил руководителя созданного отраслевого интегратора — Дениса Савенкова, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора НПО Энергомаш (управляющая компания холдинга ракетного двигателестроения, входящая в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

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