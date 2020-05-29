В Чувашской Республике прокуратура помогла 4 сиротам получить благоустроенные квартиры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Моргаушского района Чувашской Республики провела проверки по обращениям 4 местных жителей, относящихся к категории детей-сирот, о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что молодые люди более 5 лет назад были поставлены на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений как лица, оставшиеся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте.

Однако муниципалитет не принимал мер к обеспечению их жильем.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на администрацию Моргаушского района обязанности предоставить сиротам жилые помещения.

Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме.

В настоящее время молодым людям вручены ключи от новых благоустроенных квартир.

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