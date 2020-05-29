Г. Карасин: Диалог с Грузией продолжается

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел телефонный разговор со специальным представителем премьер-министра Грузии.

Член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел телефонный разговор со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.

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Начиная с 2012 г., они по поручению руководства двух стран в рамках неформального (пражского) механизма проводят регулярные консультации по практическим вопросам российско-грузинских отношений.

Как отмечалось в ходе беседы, пандемия новой коронавирусной инфекции, борьбу с которой продолжает мировое сообщество, не позволила организовать очередную встречу в Праге весной текущего года. Вместе с тем, по мнению собеседников, многие значимые вопросы, относящиеся к торгово-экономическим связям, транспортной и гуманитарной проблематике, нуждаются в рассмотрении и принятии конкретных решений. Тем более, что за прошедшие годы накоплен положительный опыт взаимодействия в этих сферах.

Григорий Карасин и Зураб Абашидзе также затронули тему биологической безопасности, которая весьма актуальна, особенно с учетом развития ситуации с пандемией COVID-19.

В ходе разговора в предварительном плане достигнута договоренность о подготовке очередной встречи в Праге ориентировочно в августе-сентябре 2020 г.

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