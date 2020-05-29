Source: Russia – Council of the Federation

Разработанный нами законопроект находится в высокой степени готовности ко второму чтению в Государственной Думе, отметил сенатор.

Законопроект о блокировке сайтов позволит предотвратить мошенничество в сети интернет и с подменой телефонных номеров, заявил один из его авторов, заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Он сообщил, что подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, авторами которого являются Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сенаторы и депутаты Государственной Думы.

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Парламентарий отметил, что реализуемые Банком России меры по повышению доступности финансовых услуг приносят свои результаты, все чаще граждане производят операции с использованием электронных средств платежа.

«В прошлом году число таких операций составило около 40 миллиардов на сумму более 71 триллиона рублей. При этом все чаще фиксируются случаи использования платежных карт без согласия их владельцев. В прошлом году объем всех операций, совершенных без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа, составил более 6 миллиардов рублей. Это почти 600 тысяч операций», — сказал Николай Журавлев.

В 2019 году объем всех операций, совершенных без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа, составил более 6 миллиардов рублей

По его словам, существенная часть таких операций совершается так называемыми «телефонными мошенниками», когда им удается убедить владельца банковской карты самостоятельно совершить перевод в их пользу. Одной из уловок стала подмена телефонного номера».

Сенатор отметил, что большая доля нелегальных операций совершается в сети интернет. «Пресечь такие мошеннические действия станет возможным в результате принятия законодательных мер. Разработанный нами законопроект находится в высокой степени готовности ко второму чтению в Государственной Думе. При его принятии появится возможность внесудебной блокировки фишинговых сайтов, рекламных сайтов финансовых пирамид и нелегальных кредиторов и досудебной блокировки сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение. Кроме того, в ходе доработки законопроекта мы внесли поправки, которые также дополняют механизм борьбы с подменой абонентских номеров», — сказал парламентарий.

Он пояснил, что Банк России получит право напрямую блокировать сайты через Роскомнадзор и обращаться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в связи с размещением в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, нелегальной информации. «Такой механизм позволит блокировать сайты в течение нескольких дней с момента обнаружения, в то время как сейчас судебная процедура может растянуться на месяц».

Скорейшее принятие законопроекта позволит предотвращать мошеннические действия при первом их выявлении и обеспечит должный уровень защиты прав граждан, указал Николай Журавлев.

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