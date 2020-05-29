Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика29.05.2020 09:00

Испытания модернизированного тренажера спуска ТС-18

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина начались испытания модернизированного тренажера спуска ТС-18 на базе центрифуги ЦФ-18. Он имитирует перегрузки, которые космонавты и астронавты испытывают при возвращении на Землю в спускаемом аппарате пилотируемого корабля «Союз МС», когда он входит в плотные слои атмосферы.

Во время спуска с околоземной орбиты командиру корабля при отказе автоматики необходимо уметь посадить спускаемый аппарат с минимальной перегрузкой и максимально близко к расчетной точке. Ручные управляемые спуски, запланированные в рамках испытаний после модернизации тренажера ТС-18, отработал космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.

В ходе проверки работы тренажера ТС-18 космонавтом были выполнены следующие режимы: три динамических и один статический. Испытания показали, что работа тренажера соответствует летному образцу транспортного пилотируемого корабля «Союз МС». В состав испытательно-тренировочной бригады вошли инструкторы, инженерно-технические и медицинские специалисты Центра подготовки космонавтов.

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