К. Косачев: Сенаторы продолжают работу над вторым совместным российско-французским парламентским докладом

Source: Russia – Council of the Federation
В тексте нового документа содержится немало позиций, по которым мнения российских и французских сенаторов очень близки, отметил глава Комитета СФ по международным делам.
Состоялось заседание Комитета СФ по международным делам, в ходе которого сенаторы обсудили ход подготовки второго совместного российско-французского доклада «За повестку дня, основанную на доверии». Над этим документом работают члены Комитета СФ по международным делам и их коллеги из Комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената Французской Республики.
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Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл напомнил, что первый совместный доклад о состоянии двусторонних отношений был подготовлен в 2018 году по инициативе профильных комитетов СФ и Сената Франции. В том же году парламентарии подписали меморандум о совместной работе комитетов и договорились подготовить второй совместный доклад. «Символично, что его подготовка и обсуждение запланированы в юбилейный год — 75-летия Победы над нацизмом», — отметил Константин Косачев.
Символично, что подготовка второго совместного доклада профильных комитетов СФ и Сената Франции и его обсуждение запланированы в юбилейный год — 75-летия Победы над нацизмом
По его словам, несмотря на то, что отображение общего видения той или иной проблемы в докладе является труднореализуемой задачей, в тексте документа содержится немало важных позиций, по которым мнения российских и французских сенаторов очень близки.
«По сравнению с той ситуацией, когда готовился наш первый совместный доклад, тогда разногласия по ряду ключевых вопросов казались непреодолимыми, нынешний международный контекст значительно изменился», — сказал глава Комитета СФ.
В нынешней международной обстановке межпарламентский диалог сохраняет существенный потенциал для минимизации напряжения и недопонимания
Он обратил внимание, что российская и французская стороны могут стать инициаторами возобновления диалога в сфере контроля над обычными вооружениями как в Европе, так и в мире в целом.
Заседание Комитета СФ по международным делам
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Заседание Комитета СФ по международным делам
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Заседание Комитета СФ по международным делам
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Заседание Комитета СФ по международным делам
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Заседание Комитета СФ по международным делам
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Заседание Комитета СФ по международным делам
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Заседание Комитета СФ по международным делам
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Константин Косачев подчеркнул, что российские и французские сенаторы выступают за восстановление до прежнего уровня и дальнейшее развитие контактов двух стран в сфере безопасности, в том числе, в области борьбы с киберпреступностью.
Парламентарии обращают внимание на деструктивную роль санкций для двустороннего экономического сотрудничества, предлагают расширить взаимодействие в высокотехнологичных сферах, а также высказываются за необходимость практических шагов по урегулированию ряда региональных конфликтов и кризисов.
«В нынешней международной обстановке межпарламентский диалог сохраняет существенный потенциал для минимизации напряжения и недопонимания», — заключил Константин Косачев.
Он выразил надежду, что совместный доклад может быть представлен до конца весенней парламентской сессии.