На особом контроле органов прокуратуры находится состояние законности в сфере соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Органы прокуратуры продолжают системную работу по выявлению и пресечению нарушений законодательства о социальной защите и обеспечении прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020 году прокурорами повсеместно вскрыты нарушения прав инвалидов, установленных Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Ущемлялись жилищные, пенсионные, трудовые права, на охрану здоровья, образование и социальное обслуживание, доступ к информации и другие.

Так установлено, что в Московской области к концу 2019 года не исполненными оставались более 102,6 тыс. заявок на предоставление технических средств реабилитации и выплату компенсаций, в том числе с 2015 года. При этом прокуратурой области выявлен картельный сговор участников конкурентных процедур на поставку специальных средств для инвалидов на сумму 276 млн рублей. По инициативе Балашихинского городского прокурора органами следствия возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 (ограничение конкуренции) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Тверской области 20 лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены техническими средствами реабилитации лишь после рассмотрения региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации представления областной прокуратуры.

Прокурорское реагирование потребовалось в Приморском крае, где региональным отделением ФСС России более 500 инвалидам не выплачивалась компенсация за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации на общую сумму 3,5 млн рублей.

Прокуратурой г. Калуги в судебном порядке восстановлены права гражданина с ограниченными возможностями здоровья, которому территориальным подразделением ФСС России неправомерно отказывалось в возмещении расходов на приобретение голосового протеза.

В большинстве субъектов Российской Федерации после прокурорского реагирования работодателями приняты локальные акты о создании специальных рабочих мест для инвалидов, выделены квоты для их приема на работу. После вмешательства прокуратуры восстановлены права граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение технических средств реабилитации, на предоставление отпусков. Пресечены нарушения прав инвалидов при привлечении их к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время.

В отдельных случаях прокурорами опротестованы неправомерные отказы уполномоченных органов в признании граждан инвалидами. По требованиям прокуроров устранены нарушения при разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации (абилитации) инвалидов, а также нарушения при их пенсионном обеспечении, регистрации и учете в качестве безработных.

По результатам проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации председателю Фонда социального страхования Российской Федерации внесено представление об устранении допущенных Фондом и его региональными отделениями нарушений законодательства о социальной защите инвалидов.

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