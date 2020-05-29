Н. Журавлев: Решения о мерах государственной поддержки в условиях пандемии начали реализовываться на территории Костромской области

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках поездки в регион сенатор обсудил с губернатором ситуацию с коронавирусом и встретился со СМИ.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в Костромскую область обсудил с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области ситуацию в связи с коронавирусом.

Парламентарий провел встречу со СМИ Костромской области, на которой рассмотрены наиболее актуальные для региона вопросы по минимизации последствий эпидемии коронавируса, социальной поддержки граждан, работы системы здравоохранения в условиях борьбы с пандемией. Сенатор рассказал о деятельности СФ в контексте разработки мер по поддержке экономики.

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Сенатор отметил, что принятые на федеральном уровне решения о мерах государственной поддержки начали реализовываться на территории Костромской области. С 20 мая семьи могут оформить денежную выплату на ребенка от 3 до 7 лет, предусмотрены средства на выплату пособия потерявшим работу гражданам.

С 1 июля вводится режим применения налога на профессиональный доход. Снижен размер арендной ставки или освобождены от уплаты арендаторы государственного или муниципального имущества

Костромская областная Дума приняла пакет законов, направленных на поддержку медицинских работников и решение кадровой проблемы в региональном здравоохранении. Помощь будет оказана предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, рассказал сенатор.

Он отметил, что с 1 июля вводится режим применения налога на профессиональный доход. В зависимости от отрасли снижен размер арендной ставки или освобождены от уплаты арендаторы государственного или муниципального имущества.

Рабочая поездка Николая Журавлева в Костромскую область

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Рабочая поездка Николая Журавлева в Костромскую область

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Рабочая поездка Николая Журавлева в Костромскую область

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Рабочая поездка Николая Журавлева в Костромскую область

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Рабочая поездка Николая Журавлева в Костромскую область

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Сенатор пояснил журналистам, что эта работа носит динамичный характер и будет продолжаться исходя из развития ситуации.

Также сенатор передал кондиционеры в окружную больницу, где вахтовым методом работает уже четвертая бригада врачей и медсестер в составе 24 специалистов. «Врачи и медсестры, рискуя собственным здоровьем, спасают десятки людей. В этой ежеминутной, круглосуточной борьбе за жизнь и здоровье необходимо создавать медицинскому персоналу достойные условия труда. И это то малое, что мы можем сделать, чтобы поддержать этих самоотверженных людей», — подчеркнул Николай Журавлев.

Сенатор поздравил с днем рождения и передал тёплые слова от Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга ветерану Великой Отечественной войны, блокаднице Ленинграда Елене Семенниковой, которой исполнилось 93 года.

Парламентарий провел встречу с участниками проекта по развитию российско-таджикистанского гуманитарного сотрудничества. «Уникальный гуманитарный проект, который стартовал в 2017 году при поддержке Председателя СФ Валентины Матвиенко, является одним из самых успешных направлений сотрудничества двух государств в области образования и науки», — сказал сенатор.

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