Принята Стратегия развития сотрудничества государств – участников СНГ в области физической культуры и спорта на 2021-2030 годы

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 мая, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств. От Министерства спорта Российской Федерации в мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации Ксения Машкова и директор Департамента образования, науки и международных отношений Алексей Обвинцев.

В ходе заседания главы Правительств СНГ обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия стран Содружества, сотрудничества в транспортной, строительной, энергетической и других сферах.

Участники обсудили вопросы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и преодолением её последствий.

В повестку дня также были включены вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе в области физической культуры и спорта.

По итогам заседания был подписан ряд соглашений. В частности, решением глав Правительств СНГ принята Стратегия развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021-2030 годы.

Проект Стратегии разработан на принципах преемственности основных целей и задач Стратегии развития физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств до 2020 года, утверждённой решением Совета глав Правительств СНГ от 30 мая 2012 года.

Стратегия определяет подходы государств – участников СНГ к основным целям, задачам, принципам, направлениям, формам и механизмам развития сотрудничества стран СНГ в области физической культуры и спорта и ориентирована на расширение партнёрских отношений между национальными организациями физической культуры и спорта на пространстве Содружества.

Пресс-служба Минспорта России

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