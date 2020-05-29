Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бывшими сотрудниками почтового отделения посылок на сумму около 3,2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых бывших сотрудников Казанского магистрального сортировочного центра Управления федеральной почтовой связи «Татарстан почтасы». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2018 года обвиняемые, находясь на своих рабочих местах в сортировочном центре в г. Казани, похитили 563 посылки на сумму почти 3,2 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

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