Рабочая встреча с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Сергей Константинович, добрый день!

С.Ситников: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Сергей Константинович, мы договорились с Вами поговорить о социально-экономической ситуации прежде всего, но начать придется с санитарно-эпидемиологической обстановки. Как у вас развивается ситуация здесь?

Пожалуйста.

С.Ситников: Уважаемый Владимир Владимирович, докладываю. С 17 марта на территории региона в целях предупреждения распространения новой вирусной инфекции введен режим повышенной готовности.

С начала эпидемии в регионе заболел 691 человек, 365 выздоровели. Сейчас на лечении в стационарных инфекционных отделениях находятся 99 пациентов, из них трое на искусственной вентиляции легких. К сожалению, десять человек, имевших тяжелые сопутствующие заболевания, погибли. Показатель заболеваемости на сто тысяч населения ниже среднего по стране более чем в два с половиной раза.

В регионе работают четыре лаборатории по исследованию на COVID, в резерве еще одна лаборатория. Костромские медики провели уже более 25 тысяч исследований. За май увеличен объем тестирования в два раза, дефицита тестов нет.

В соответствии с поставленными Вами задачами в Костромской области развернуто 400 коек в стационарах в семи медицинских организациях. Коек, обеспеченных подачей кислорода, на шесть процентов больше рекомендованных нормативов. На сегодняшний день заполняемость специализированного коечного фонда составляет всего тридцать процентов.

Продолжение следует.

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