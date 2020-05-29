Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии прошло в формате видеоконференции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия и первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы приняли участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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Как сообщил Сергей Кисляк, центральная дискуссия заседания была посвящена вопросу о демократиях, столкнувшихся с пандемией COVID-19. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о роли национальных парламентов и проведении выборов в период чрезвычайных ситуаций. В дискуссии приняли участие Председатель Ассамблеи Хендрик Дамс, а также приглашенные эксперты из ведущих европейских вузов и представителей Венецианской комиссии.

По словам сенатора, выступающие высказывались в едином ключе о необходимости более тесного сотрудничества парламентариев в это непростое время, обязательного продолжения работы законодательных органов власти и продвижения парламентских инициатив. Обсуждались вопросы новых видов и форматов взаимодействия, особенности дистанционного и электронного голосования, возможность работы наблюдательных миссий в новых условиях, а также соблюдения баланса между свободами граждан и вынужденными ограничительными мерами для обеспечения их безопасности. Представители национальных делегаций активно делились опытом своих стран.

В России между правительством и парламентом налажено серьезное и энергичное взаимодействие, направленное на спасение жизни людей и поддержку населения, оказавшегося в трудной экономической ситуации

Сергей Кисляк подчеркнул, что в России между правительством и парламентом налажено серьезное и энергичное взаимодействие, направленное на спасение жизни людей и поддержку населения, оказавшегося в трудной экономической ситуации. «Учитывая, что пандемии являются транснациональными проблемами, необходимо в будущем обсудить с участием экспертов вопрос о том, что конкретно могут сделать парламенты, в том числе в рамках совместной работы в ПАСЕ, чтобы наладить еще большее взаимодействие между государствами в предотвращении и преодолении пандемий», — предложил сенатор.

По итогам обсуждения вопроса о демократиях, столкнувшихся с пандемией COVID-19, было принято решение подготовить резолюцию и назначить докладчиком члена британской делегации Иэна Лидделл-Грейнджера.

Кроме того, члены Комиссии ПАСЕ обсудили деятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе по вопросам налогообложения сферы цифровой экономики.

В ходе заседания были также представлены приоритеты текущего председательства Греции в Комитете министров Совета Европы.

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