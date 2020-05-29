Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-17#МКС-6429.05.2020 16:00

Утвержден экипаж корабля «Союз МС-17»

Госкорпорация «Роскосмос» утвердила основной, дублирующий, а также резервный экипажи (назначаемый в связи с повышенным риском в условиях пандемии коронавируса COVID-19) пилотируемого корабля «Союз МС-17» для полёта на Международную космическую станцию. Запуск на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур запланирован на октябрь 2020 года.

Решением Межведомственной комиссии в основной экипаж 64-й длительной экспедиции на МКС включены космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков (командир МКС-64, командир корабля «Союз-МС») и Сергей Кудь-Сверчков (бортинженер МКС-64, бортинженер корабля «Союз-МС»), а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс (бортинженер МКС-64, бортинженер-2 корабля «Союз-МС»).

В дублирующий экипаж вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (бортинженер МКС-64, командир корабля «Союз-МС») и Пётр Дубров (бортинженер МКС-64, бортинженер корабля «Союз-МС»), от американского космического агентства NASA — астронавт Марк Ванде Хай (бортинженер МКС-64, бортинженер-2 корабля «Союз-МС»).

В специально сформированный в условиях действующей пандемии коронавируса COVID-19 резервный экипаж войдут космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров (бортинженер МКС-64, командир корабля «Союз-МС») и Андрей Бабкин (бортинженер МКС-64, бортинженер корабля «Союз-МС»).

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