Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Цифровой Роскосмос29.05.2020 16:34

Цифровой Роскосмос: состоялась отраслевая конференция

Сегодня, 29 мая 2020 года, Госкорпорация «Роскосмос» в режиме видеосвязи провела первую отраслевую конференцию в рамках программы «Цифровой Роскосмос». Основной целью мероприятия является создание единой информационной площадки для достижения основных целей и задач Стратегии цифровой трансформации ракетно-космической промышленности до 2030 года.

В видеоконференции приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, директор Департамента цифрового развития Константин Шадрин, а также руководители крупнейших дочерних организаций, ИТ-подразделений и подразделений по цифровому развитию, подразделений по стратегическому и инновационному развитию организаций, а также ответственные за коммерциализацию продуктов, услуг и сервисов предприятий Госкорпорации.

С приветственным словом к участникам выступили Дмитрий Рогозин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, а также заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Козлов. Глава Роскосмоса отметил, что цифровизация — это один из доминирующих трендов современной мировой экономики, поэтому Госкорпорация не может остаться в стороне.

«Космический тренд в мире — это не просто мода, это жизненная необходимость, — подчеркнул Дмитрий Рогозин. — Помимо того, что космос — связь, наука, навигация, защита окружающей среды и т.д., — космическая деятельность — это непременное условие политической социализации. Она сообщает драйв и в экономике, и в политике, и не только среди старых участников космического клуба. И другие страны — и в Европе, и в Азии, Африке и Южной Америке — также понимают важность космической деятельности, и их деятельный интерес стимулирует наращивание числа новых космических проектов, и создает конкурентную среду».

Стратегия цифрового развития российской ракетно-космической промышленности принята на пять лет и на перспективу до 2030 года. В ней сформулированы ключевые направления развития, по каждому из них в отрасли будут созданы центры компетенций. Дмитрий Рогозин перечислил ряд направлений цифровизации, которые являются приоритетными для развития и модернизации отрасли:

«Это создание единого информационного пространства управления производством и жизненным циклом выпускаемых изделий, цифровое проектирование, применение технологий математического моделирования и суперкомпьютерных вычислений в рамках управления жизненным циклом изделий, преобразование системы управления на базе эффективных механизмов работы с данными, развитие компетенций и повышение вовлеченности персонала в реализацию процесса цифровой трансформации и вывод на рынок принципиально новых цифровых продуктов и сервисов», — сказал генеральный директор Роскосмоса.

Программа конференции включала в себя две части — пленарное заседание и открытые тематические секции. В ходе первой секции были заслушаны доклады сотрудников Госкорпорации «Роскосмос» и ее дочерних предприятий: ЦНИИмаш, «Терра Тех», НПО Энергомаш и Организации «Агат». Во второй секции выступили сотрудники Фонда «Сколково», компании Siemens Digital Industries Software в России, СНГ и Турции и многие другие. Всего в рамках конференции выступили 20 докладчиков из самых разных отраслей.

Видеозапись мероприятия:

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