Latvija ir pirmā valsts pasaulē, kas izveidojusi demokrātiskiem principiem atbilstošu un brīvprātīgi lejuplādējamu aplikāciju vīrusa Covid-19 apturēšanai

Šodien, kad Latvijas iedzīvotājiem lejupielādēšanai tapusi pieejama jaunā lietotne “Apturi Covid”, to savā telefonā lejupielādēja arī Valsts prezidents Egils Levits, uzsverot: “Latvija ir pirmā valsts pasaulē, kas izveidojusi šādu, demokrātiskiem principiem atbilstošu un brīvprātīgi lejuplādējamu aplikāciju. To ir radījuši talantīgi Latvijas prāti no vairākiem uzņēmumiem, līdzdarbojoties vairākām valsts iestādēm, arī Valsts prezidenta kancelejai. Esam apliecinājuši, ka esam tāda valsts, kas pasaules mērogā ir tikusi teju vislabāk galā ar vīrusa ierobežošanu. Un nu mēs arī esam gudra valsts, kas prot apvienot tehnoloģijas ar sociālu labumu visai sabiedrībai. Es vēlos, lai mēs kopā turpinātu sargāt sevi, savas ģimenes un visus līdzcilvēkus. Mākslīgais intelekts ir jāvada, tas nedrīkst vadīt mūs. Šī aplikācija ir radīta tā, ka mākslīgais intelekts kalpo cilvēkam, mūsu visu veselībai un drošībai.” [embedded content]

Source: President of Latvia in Latvian