В Свердловской области прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями об осквернении Вечного огня на площади Славы в г. Нижнем Тагиле

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Дзержинского района г. Нижнего Тагила организовала проверку по сообщениям СМИ об осквернении Вечного огня на площади Славы в г. Нижнем Тагиле.
Из опубликованных материалов следует, что двое молодых людей подошли к пьедесталу, после чего при помощи бутылки воды потушили Вечный огонь.
По данным администрации города в настоящее время функционирование Вечного огня восстановлено.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку факту осквернения символа воинской славы.
Прокуратура взяла на контроль установление лиц, которые могут быть причастны к данному происшествию.
Проведение проверки поставил на личный контроль прокурор Свердловской области.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru