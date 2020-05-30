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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Гагаринские старты30.05.2020 09:17

Конкурс «Гагаринские старты» впервые провели в дистанционном формате

С 16 марта по 25 апреля 2020 года компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») и «Техно-Школа имени В.П. Савиных» (образовательный партнёр предприятия) провели традиционный конкурс среди учащихся школ «Гагаринские старты». Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, юбилейным датам космической отрасли и Году изобретательства в России. Подведение итогов состоялось на этой неделе в формате онлайн-конференции.

В этом году, благодаря дистанционному формату, география проекта расширилась. Помимо учащихся пермских учебных заведений, в нём приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других регионов страны. Всего было подано более 60 заявок.

Конкурс проходил в формате онлайн-квеста и состоял из пяти творческих заданий. Например, ребята, следуя примеру Алексея Леонова — не только космонавта, но и художника — создавали свои творения, вошедшие в виртуальную космическую экспозицию. На выполнение каждого задания давалась неделя. Результаты конкурса рассматривала комиссия, которая определила лауреата и трёх призёров в каждой возрастной категории: младшей (начальная школа), средней (5-7 классы) и старшей (8-11 классы).

Андрей Шишкин, заместитель исполнительного директора по персоналу Протон-ПМ: «„Гагаринские старты“ ежегодно собирают большое количество участников из Пермского края. В этом году, в связи с пандемией, мы решили перенести проект на интерактивные площадки и в социальные сети. Это вызвало интерес к нему со стороны школьников из других регионов и позволило выйти на межрегиональный уровень. Ранняя профессиональная ориентация школьников — один из приоритетов нашей работы, а подобные проекты — хороший способ привлечь внимание ребят и их родителей к достижениям и развитию ракетно-космической отрасли».

Проект «Гагаринские старты» нацелен на развитие интереса школьников к истории космонавтики и изобретательства, современным достижениям в области космических технологий и естественных наук, а также воспитывает уважение к истории России и гордость за родной край. Участие в конкурсе помогает ребятам расширять свой кругозор и улучшить коммуникативные навыки, способствует дальнейшему профессиональному самоопределению.

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