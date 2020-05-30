Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#ОКП#Набор 201830.05.2020 11:25

Подготовка к научным экспериментам по ДЗЗ

Одной из важных направлений работ космонавтов Роскосмоса на борту Международной космической станции является проведение научных экспериментов по дистанционному зондированию Земли. В этом плане космические методы изучения окружающей среды являются важнейшим средством для получения информации различных пространственно-временных масштабов о состоянии суши, Мирового океана и атмосферы.

Для качественного выполнения на борту станции научных исследований по мониторингу земной поверхности кандидаты в космонавты в начале космического пути проходят подготовку для их проведения. Так, 28 мая 2020 года кандидаты в космонавты-испытатели Константин Борисов, Александр Горбунов и Кирилл Песков прошли следующий этап подготовки к космическому полету — визуально-инструментальные наблюдения.

В ходе маршрута участники полетов выполнили наблюдения реальных объектов — участков природных и антропогенных ландшафтов, по которым космонавты проводят исследования с российского сегмента Международной космической станции в рамках космических экспериментов «Ураган», «Дубрава» и «Сценарий».

Города Волгоград и Волгодонск — объекты программы подготовки

Помимо проведения съемок с борта самолета кандидатами в космонавты-испытатели, наблюдение заданных программой подготовки объектов одновременно вел находящийся на Международной космической станции космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

Те же самые объекты, но уже сфотографированные Иваном Вагнером с борта МКС

Учебно-тренировочные полеты осуществлялись на самолете-лаборатории Ту-134-ЛК1 по маршруту: «Чкаловский — Рязань — Пенза — Саратов — Волгоград — Волгодонск — Воронеж — Липецк — Чкаловский».

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