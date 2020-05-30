Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Алексей Леонов30.05.2020 12:30

86 лет со дня рождения Алексея Леонова

Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района ныне Кемеровской области, был девятым ребёнком в семье. Окончил среднюю школу № 21 Калининграда в 1953 году. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Кременчуге, куда поступил по комсомольскому набору. В 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков.

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов. Первый выход человека в космическое пространство Алексей Архипович совершил на корабле «Восход-2» 18 марта 1965 года, а первым, кто сообщил об этом событии, был командир корабля — Павел Беляев. Его слова были такими: «ВНИМАНИЕ! ЧЕЛОВЕК ВЫШЕЛ В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО!».

Алексей Архипович находился в условиях космического пространства 23 минуты 41 секунду, а вне шлюза в открытом космосе — 12 минут и 9 секунд. В это время он удалялся от корабля на расстояние до 5,35 метра. Общая продолжительность полёта Леонова и Беляяева составила 1 сутки 02 часа 02 минуты 17 секунд. За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 1965 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1967-1970 гг. Алексей Архипович входил в группу советских космонавтов, готовившихся по программам облёта Луны и посадке на неё и был одним из двух кандидатов, чтобы стать первым советским человеком, которому предстояло побывать на поверхности Луны в параллельной лунно-посадочной программе. Обе программы были закрыты — в 1969 году американцы высадились на Луну, и так называемая «лунная гонка» прекратилась.

В 1975 году, 15-21 июля, совместно с Валерием Кубасовым совершил второй полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе «ЭПАС» (другое название программы «Союз — Аполлон»). Продолжительность полёта составила 5 суток 22 часа 30 минут 51 секунда. За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм генерал-майор авиации 22 июля 1975 года был награждён второй медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина.

В 1970-1991 годах Алексей Леонов работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Алексей Архипович отмечен многочисленными орденами и медалями, государственными премиями и званиями. Его именем названы кратер на обратной стороне Луны, улицы многих городов.

11 октября 2019 года Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни.

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