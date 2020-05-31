Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика31.05.2020 13:24

В обновленной гидролаборатории продолжаются тренировки

В центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 29 мая 2020 года продолжились предварительные испытания специального снаряжения и инженерных систем в гидролаборатории.

Целью испытаний была проверка функционирования всех систем гидролаборатории и скафандра «Орлан» с оператором, отработка действий постов и водолазного состава испытательно-тренировочной бригады. Задачи в скафандре «Орлан-ГН» выполнял заслуженный испытатель космической техники, инструктор ЦПК Максим Зайцев.

Кроме того, сегодня была отработана нештатная ситуация — «потеря сознания у оператора в скафандре». Участники бригады оперативно выполнили аварийное извлечение оператора из скафандра и осуществили его транспортировку к месту оказания медицинской помощи.

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