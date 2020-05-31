В Оренбургской области прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ и социальных сетях об изъятии детей из многодетной семьи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Домбаровского района Оренбургской области проводит проверку обстоятельств изъятия детей из многодетной семьи, проживающей в п. Тюльпанный Домбаровского района. Проверка организована по информации, размещенной в сети «Интернет».

И.о. прокурора области поручил прокурору района в ходе данной проверки дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей. Кроме того, будут изучены и детально оценены все обстоятельства произошедшего, поведение родителей, социальное положение семьи, ее образ жизни, жилищные условия несовершеннолетних. Прокуратуре также предстоит сделать выводы об эффективности и достаточности работы с указанной семьей со стороны органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам проверки будут приняты все необходимые меры, направленные на защиту прав несовершеннолетних, обеспечение их безопасности и здорового развития.

Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой области.

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