Генеральной прокуратурой РФ контролируется проведение прокуратурой КЧР проверки информации о массовых заболеваниях коронавирусной инфекцией и нарушениях прав медицинских работников

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

На основании многочисленных обращений граждан по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики организована и проводится проверка информации о многочисленных фактах заболевания коронавирусной инфекцией, невыплатах стимулирующих надбавок медицинским работникам, отсутствии лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка деятельности регионального органа здравоохранения и руководства медицинских учреждений, в том числе законности расходования выделенных из федерального бюджета средств на выплаты медперсоналу, а также достаточности развернутого коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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