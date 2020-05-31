Поздравление Дмитрия Рогозина NASA

Source: Russia Federal Space

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравляет с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.

«Уважаемый господин Бранденстайн, теперь, когда Ваш пилотируемый корабль успешно стартовал и благополучно пристыковался, я вполне могу поздравить вас! Браво!

Я знаю, как Вы переживали, чтобы это важное событие прошло благополучно. Желаю всей команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной транспортной системы для полетов к МКС.

Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (и да, мне понравилась его шутка) и всей команде SpaceX. С нетерпением жду дальнейшего сотрудничества!»

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