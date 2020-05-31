Прокуратура Татарстана проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения тела ребенка в Актаныше

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Актанышского района Республики Татарстан начала проверку в местных органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Поводом для прокурорского вмешательства стал трагический инцидент с малолетним ребенком. По предварительным данным, утром 31 мая 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Актанышскому району поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила о безвестном исчезновении ее сына, 2014 года рождения. В ходе проведения розыскных мероприятий в прибрежной зоне дамбы «Актанышские пруды» была обнаружена одежда ребенка, а в 10 метрах от водоема, в зарослях — тело несовершеннолетнего с рассечением затылочной части головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время проводится осмотр места происшествия. На место ЧП выехал прокурор района Рамиль Аскаров.

Надзорное ведомство проверит деятельность компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Кроме того, будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) по поводу надлежащего выполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на особый контроль.

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