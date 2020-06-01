А. Клишас: В поправках в Основной закон граждане видят очень важные для них конституционные гарантии своих прав

Source: Russia – Council of the Federation

Поправки в Конституцию служат хорошей основой для политической консолидации общества, подчеркнул сенатор.

Председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель Рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в Совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. По итогам заседания было принято решение о проведении общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию РФ 1 июля 2020 года.

Выступая на заседании Андрей Клишас отметил, что созданы все условия для проведения голосования. «Значительно возросла информированность граждан о содержании поправок в Конституцию РФ. Опросы показывают, что информированность граждан всех возрастных групп о содержании поправок по отдельным позициям достигает 97 процентов. По социальным поправкам уровень поддержки до и выше 90 процентов. По другим поправкам – до 60–70 процентов».

Это свидетельствует о том, что поправки продиктованы самой жизнью, считает сенатор. «Люди действительно вникли в содержание поправок, их актуальность для многих стала очевидна, особенно на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции».

Органы государственной власти уже действуют в логике этих поправок, отметил Андрей Клишас. «Мы видим это по законам, которые принимаются. По решениям Президента, Правительства. Граждане справедливо полагают, что та социально-ориентированная политика, которую сегодня демонстрируют власти, должна быть закреплена в Основном законе. Они видят в этом очень важные для них конституционные гарантии своих прав».

Поправки в Основной закон служат хорошей основой для политической консолидации общества, подчеркнул Андрей Клишас.

Сенатор проинформировал о состоявшемся в конце мая заседании Рабочей группы. «Обсуждались вопросы готовности к проведению общероссийского голосования и готовности комиссий. Безусловно ЦИК проделал очень большую работу», — сказал он.

Все члены рабочей группы и представители ЦИК едины в том, что те правила, по которым будет проводиться общероссийское голосование, должны быть простыми, понятными для людей, удобными, отметил парламентарий. «Люди должны доверять как процедуре, так и результату голосования».

Сенатор обратил также внимание и на вопросы санитарной безопасности. «Целый ряд стран проводит муниципальные и национальные выборные кампании. Снимаются ограничения и в ряде российских регионов. Различные формы общественной активности выходят в нормальный режим. Конечно, при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора».

В этих условиях проведение Общероссийского голосования как никогда становится актуальным. Люди, безусловно, имеют право реализовывать свои конституционные права на управление государством, подчеркнул Андрей Клишас.

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