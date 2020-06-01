А. Кутепов: Отсрочка по уплате налогов должна быть распространена на арендодателей, предоставивших отсрочку по арендной плате

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил свои предложения в Правительство РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга предлагает распространить сферу применения Постановления Правительства РФ на арендодателей, которые предоставили отсрочку по арендной плате.

Соответствующее письмо направлено на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Андрей Кутепов отметил, что действует Постановление Правительства РФ «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества». Однако в нем не учтены арендодатели офисных, административно-деловых, коммерческих объектов, которые предоставили отсрочку по арендной плате в соответствии с указанным Постановлением.

Сенатор направил свои предложения к проекту постановления Правительства РФ о внесении изменений в Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Андрей Кутепов отметил, что проект постановления Правительства РФ направлен на достижение экономического баланса между арендаторами и арендодателями нежилых помещений, используемых для размещения офисов, коммерческих и административных помещений.

Проект постановления Правительства РФ направлен на достижение экономического баланса между арендаторами и арендодателями нежилых помещений

Действующими Правилами предусмотрены меры поддержки для арендодателей только торговых объектов. Сенатор предлагает уточнить Правила в отношении Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), а также расширить перечень арендодателей, распространив его на арендодателей офисных, коммерческих, административных помещений, в случае предоставления ими отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества.

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Также предлагаются дополнения в отношении критериев включения в перечень налогоплательщиков, предоставивших отсрочку по уплате арендной платы, а также в отношении определения какой объект считается офисным (административно-деловым).

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