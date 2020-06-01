А. Кутепов: Рекомендуем к одобрению изменения в законодательство для обеспечения устойчивого развития экономики

Source: Russia – Council of the Federation

Профильный Комитет СФ обсудил изменения в законы о производстве и обороте спиртсодержащей продукции, туристской деятельности, поддержке малого и среднего бизнеса и другие.

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить изменения в законодательство, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики.

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов.

На обсуждении присутствовал статс-секретарь Министерства экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Как подчеркнул Андрей Кутепов, рассматриваемый закон обеспечивает экстренное реагирование на вызовы, связанные с распространением коронавируса.

Предлагаются изменения закон об основах туристской деятельности в РФ. В случае ограничения въезда туристов в страну по решению иностранного государства или при наличии угрозы их жизни, здоровью и имуществу, Правительство РФ сможет принимать решение об изменении сроков перечисления или об уменьшении размера ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности. Одновременно предоставляется право Правительству РФ в 2020 и 2021 годах устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения.

В сфере внутреннего туризма Правительству предоставляется право устанавливать особенности исполнения, изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно.

Андрей Кутепов отметил, что предлагаемые меры позволят, с одной стороны, сохранить отечественные туристические компании, а с другой – защитить права и интересы российских туристов.

Вносятся изменения в Воздушный кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ. При угрозе возникновения или возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности Правительство РФ наделяется правом устанавливать особенности исполнения договора перевозки пассажира, включая право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия или отказаться от исполнения договора с возвратом провозной платы. Пассажир также будет вправе отказаться от перевозки, в таком случае плата за перевозку подлежит возврату в порядке и срок, установленных Правительством РФ. Аналогичные изменения вводятся в отношении автомобильных перевозок и перевозок наземным электрическим транспортом.

Вносятся изменения, создающие механизм плавного выхода из кризисной ситуации компаний, в отношении которых был введен мораторий на подачу кредиторами заявления о признании банкротом в отношении отдельных должников.

Предлагаются изменения в закон о малом и среднем бизнесе, расширяющие возможности получения господдержки и льгот.

Смотрите также

Правительство РФ наделяется правом устанавливать особенности организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также состав, порядок сбора и учета информации о распространении таких заболеваний.

Увеличивается до 6 тысяч 752 рублей размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также до 13 тысяч 504 рублей — максимальный размер пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц.

Увеличивается до 6 тысяч 752 рублей размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Предлагается внести изменения в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртсодержащей продукции. В частности, в связи с повышенным потребительским спросом на дезинфицирующие средства Правительству РФ предоставляется право устанавливать порядок использования конфиската.

Андрей Кутепов

1 из 10

Заседание Комитета СФ по экономической политике

2 из 10

Заседание Комитета СФ по экономической политике

3 из 10

Заседание Комитета СФ по экономической политике

4 из 10

Заседание Комитета СФ по экономической политике

5 из 10

Заседание Комитета СФ по экономической политике

6 из 10

Заседание Комитета СФ по экономической политике

7 из 10

Заседание Комитета СФ по экономической политике

8 из 10

Андрей Кутепов

9 из 10

Заседание Комитета СФ по экономической политике

10 из 10

Всего вносятся изменения в 23 федеральных закона.

Комитет СФ заслушал руководителя Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Олега Скуфинского. Его выступление было посвящено эффективности госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним через многофункциональные центры. Он остановился на вопросах организации работы ведомства в условиях борьбы с коронавирусом, перспективах расширения электронной регистрации сделок, переходе на отечественное программное обеспечение, сокращении сроков регистрации ипотеки и переводе рынка ипотеки в электронный вид, подготовке единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

MIL OSI