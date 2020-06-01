А. Майоров: Поддержка аграриев в виде расширения доступа к льготным кредитам очень своевременна

Source: Russia – Council of the Federation

Принятие такой меры поддержки будет способствовать наращиванию производства, развитию важных подотраслей сельского хозяйства, считает сенатор.

Постановлением Правительства РФ расширен перечень направлений целевого использования льготных кредитов для аграриев, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. Это решение прокомментировал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Смотрите также

Сенатор подчеркнул, что эта мера поможет нарастить производство сельхозпродукции. «Это очень своевременная мера поддержки аграрного сектора экономики на фоне распространения новой коронавирусной инфекции».

Законодатель пояснил, что теперь на инвестиционные и краткосрочные займы по сниженной ставке могут претендовать компании, представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, растениеводства и животноводства, переработки дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, занимающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков.

Глава Комитета СФ обратил внимание, что Постановлением предусмотрена возможность рефинансирования ранее полученного инвестиционного кредита с 1 января 2021 г. Также скорректирован порядок предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных доходов в связи с такими кредитами.

По его словам, создание необходимых и достаточных условий для развития агропромышленного комплекса, особенно в таких непростых санитарно-эпидемиологических условиях всегда в центре внимания профильного Комитета верхней палаты парламента.

«Наши парламентские мероприятия нацелены на поиски решений улучшения экономического климата в агропромышленной сфере. Принятие такой меры поддержки будет способствовать наращиванию производства, развитию важных подотраслей сельского хозяйства», – подчеркнул Алексей Майоров.

MIL OSI