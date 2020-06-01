А. Майоров провел очередное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рекомендовали палате одобрить изменения в закон о недрах.

В Совете Федерации прошло очередное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия .

В рамках повестки дня сенаторы рассмотрели Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья».

Как пояснил Алексей Майоров, проект рассматриваемого закона был внесен Правительством РФ с целью обеспечения комплексного рационального использования недр в отношении попутных полезных ископаемых.

Федеральным законом предлагается наделить всех пользователей недр, ведущих разведку и добычу углеводородного сырья или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, правом осуществлять в границах предоставленных им в пользование участков недр добычу полезных ископаемых (минералы, металлы, химические соединения и др.), не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, на основании утвержденного технического проекта.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Алексей Майоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Как считает Алексей Майоров, наделение пользователей недр правом добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, при разработке месторождений нефти, газа и газового конденсата, позволит нефтегазовым компаниям оперативно организовать извлечение из подземных вод таких полезных компонентов, как прежде всего литий, йод, бор.

Предлагаемые Федеральным законом изменения направлены на стимулирование деятельности пользователей недр в части добычи полезных ископаемых и, как следствие, на полное и комплексное использование участков недр. По итогам обсуждения сенаторы рекомендовали Совету Федерации одобрить этот Федеральный закон.

В ходе заседания Комитет СФ также рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и рекомендовал палате его одобрить.

Представляя закон, Алексей Майоров остановился на его отдельных положениях, преимущественно по вопросам ведения Комитета, напомнив, что законопроект был внесен Правительством РФ, и Комитет поддержал документ на всех стадиях его рассмотрения.

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Как пояснил сенатор, закон вносит ряд изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с целью урегулирования правоотношений в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса.

По словам главы Комитета СФ, в частности, изменениями в Федеральный закон устанавливается, что до 1 марта 2021 г. арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды такого земельного участка. Определены условия, при которых возможно заключение такого дополнительного соглашения. Срок, на который увеличивается срок действия договора аренды земельного участка в соответствии с дополнительным соглашением, определяется арендатором, но не может превышать срок действия договора аренды земельного участка, согласованный сторонами до его увеличения или три года, если срок действия договора составляет более чем три года.

Алексей Майоров уточнил, что арендодатель обязан без проведения торгов заключить соглашение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня обращения арендатора с требованием о его заключении.

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