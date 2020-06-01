Беседа с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава»

Source: President of Russia – Kremlin

В этом году орденами награждены семьи из Московской, Архангельской, Ростовской, Самарской, Тюменской областей, Дагестана, Алтайского и Хабаровского краёв. Во встрече также участвует Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Орденом награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

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В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Прежде всего поздравляю вас и всех граждан России с Международным днём защиты детей.

Одной из добрых традиций этого праздника в нашей стране стала церемония вручения орденов «Родительская слава». И обещаю вам, эта церемония обязательно состоится в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей.

Это произойдёт, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты, и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны, будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых.

Но сегодня для меня было крайне важно увидеться с вами, побеседовать – пусть в таком, дистанционном формате. И прежде всего, поблагодарить за ваш осознанный выбор – прежде всего обращаюсь сейчас к взрослым, разумеется, – в пользу большой, крепкой семьи.

Мы все прекрасно понимаем: рождение, воспитание ребёнка – всегда огромная радость. И конечно, каждодневные заботы – это большая ответственность. Особенно, когда в доме растут семь и больше детей, и каждый из них окружён вниманием и любовью родителей.

Эту участливость, сердечную щедрость дети чувствуют с малых лет. Через слова, поступки, личный пример отца и матери они понимают, как важно почитать старших и заботиться о маленьких, о младших, и вместе с родителями создают душевную и одновременно взыскательную атмосферу большой семьи.

Присущие ей традиции трудолюбия, отзывчивости, бескорыстия и взаимоподдержки всегда вызывали в нашем обществе огромное уважение и сегодня являются примером для тех, кто только начинает строить свою семейную жизнь.

Миссия материнства и отцовства – а это именно миссия – одна из самых благородных. Она приносит настоящее счастье. А родительство – это вклад самой высокой, абсолютно чистейшей пробы – в сбережение традиционных устоев России, нравственных начал – любви, крепости семейных уз и преемственности поколений. И как история семьи является частью истории страны, так и гордость за свой род рождает гордость за всё наше огромное Отечество.

Временем доказано, что большая, дружная семья – это надёжная опора и для человека, и для общества в целом, для государства. Это то, что помогает достигать поставленных целей, преодолевать любые трудности и испытания.

Не случайно, что при обсуждении поправок в Конституцию России защита и поддержка семьи оказались в числе наиболее частых предложений самих граждан нашей страны. Также убеждён, что необходимо закрепить в Основном законе заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства. Эта поправка к Конституции важна не только сегодня, но и, разумеется, на десятилетия вперёд.

А сегодня, когда мы отмечаем Международный день защиты детей, хочу искренне поблагодарить всех, кто воспитывает и оберегает молодые поколения, сказать спасибо мамам и папам, бабушкам и дедушкам, разумеется, учителям и врачам, социальным работникам. Дорогие друзья, все вы создаете условия для того, чтобы раскрылся талант, который заложен в каждом ребенке.

Но именно от вас – обращаюсь сейчас к нашим юным гражданам, к школьникам, к молодым людям, молодёжи – зависит то, как вы воспользуетесь этими возможностями – только от вас. И решающее здесь – ваше понимание, что успех в жизни определяют трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность. Именно те качества, которые стремятся передать вам ваши родители и наставники.

В этой связи хотел бы отметить всех, кто в это непростое время проявил ответственность и готовность помочь нуждающимся. В том числе поблагодарить молодых людей – участников конкурса «Большая перемена».

Конкурс дал ребятам возможность включаться в добрые дела, пробовать себя в разных проектах, найти свои сильные стороны. И его «мотором» стали волонтёры. Почти 650 тысяч – 650 тысяч – школьников изо всех регионов страны, которые старались помогать другим и развивались сами.

Что ещё хотел бы подчеркнуть. Как и в других странах, эпидемия, вынужденные, обоснованные врачами, специалистами ограничения отразились на российской экономике, на работе наших предприятий, а значит, и на благополучии граждан. Это было неизбежно. Реализуя наши меры, меры поддержки, мы приняли принципиальное решение. Оно заключалось в том, что прежде всего мы решили помогать напрямую людям и прежде всего поддержать семьи с детьми.

Так, были введены дополнительные выплаты на детей, скорректированы условия назначения пособий и оформления документов, запущены новые, удобные для граждан сервисы.

Хотел бы сегодня, конечно, узнать, услышать прямо от вас, напрямую, какую конкретную помощь получили именно ваши семьи, как обстоят дела не только у вас, но и у ваших близких, друзей, знакомых, соседей.

Но вначале, конечно, с удовольствием передаю слово Уполномоченному по правам ребёнка. Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребёнка в вашей семье – сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья.

Анна Юрьевна, пожалуйста.

Продолжение следует.

MIL OSI