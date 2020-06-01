Source: Russia – Council of the Federation
Состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание Комитета. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан .
Лилия Гумерова представила Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документом уточняются особенности применения приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования.
Сенатор особо отметила, что при доработке законопроекта была учтена поправка, внесенная рядом сенаторов – членов Комитета СФ, направленная на обеспечение непрерывности образования в тех случаях, когда дистанционное обучение становится единственно возможным. Например, в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
В ходе заседания заместитель председателя Комитета СФ Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области представил Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Законом предусматривается возможность допуска студентов к образовательной деятельности. Как, в частности, пояснил сенатор, в школе могут преподавать успешно сдавшие сессию студенты педагогических вузов, начиная с четвертого курса. С третьего курса студенты технических вузов могут вести кружки, например, робототехники.
В школе могут преподавать успешно сдавшие сессию студенты педагогических вузов, начиная с четвертого курса. С третьего курса студенты технических вузов могут вести кружки
В обсуждении принял участие статс-секретарь — заместитель Министра просвещения РФ Андрей Корнеев.
Член Комитета СФ Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края представил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». «В части вопросов ведения Комитета СФ предусмотрено расширение полномочий Правительства РФ по принятию в 2020 году решений в сфере образования, включая право устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации, вступительных испытаний в вузы», — уточнил сенатор.
Член Комитета СФ Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа представила на заседании Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». «Уточняется перечень категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ранее дети-сироты не были включены в перечень. Законом такое положение исправляется», — сказала парламентарий.
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Члены Комитета СФ рекомендовали палате рассмотреть и одобрить указанные федеральные законы.
Кроме того, Лилия Гумерова представила проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Документ внесен Президентом РФ и рассматривается перед процедурой прохождения первого чтения. Как отметила сенатор, это важное и назревшее решение. «Вопросы поддержки детей и семей с детьми, образования, воспитания приобретают сегодня особую актуальность. Теме воспитания было посвящено состоявшееся в июле 2019 года заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко», — отметила она.
Наталия Косихина
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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре
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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре
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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре
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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре
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Виктор Смирнов
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«Глубоко символично, что мы обсуждаем законопроект в День защиты детей. Программы образования будут включать программы воспитания как одного из важнейших элементов развития личности, ее становления», — заключила Лилия Гумерова.
Сенаторы поддержали концепцию указанного законопроекта.