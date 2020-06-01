В г. Санкт-Петербурге прокуратура помогла пенсионерам получить причитающиеся выплаты

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения пенсионного законодательства.

Установлено, что в марте 2020 года двум пенсионерам, инвалидам, территориальным отделением почтовой связи не доставлены денежные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Прокуратура внесла руководителю управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал АО «Почта России» представление об устранении нарушений прав пожилых граждан.

После вмешательства прокуратуры пенсионеры получили причитающиеся выплаты, виновный сотрудник территориального отделения почтовой связи привлечен к дисциплинарной ответственности.

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