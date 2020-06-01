В Калужской области прокурорами ведется работа по ограничению доступа несовершеннолетних к опасным объектам

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Калужской области разработала и сформировала реестр потенциально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов и мест пребывания.

Прокурорами с привлечением органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, органов местного самоуправления, территориальных подразделений ГУ МЧС, МВД России по Калужской области проводится мониторинг указанной категории объектов.

На основании полученной информации в настоящее время сформированы реестры, которые включают 527 объектов.

Наиболее распространёнными из их числа являются заброшенные здания, аварийные, расселенные жилые дома, объекты незавершенного строительства и другие.

По результатам прокурорских проверок внесено 305 представлений об устранении нарушений, предъявлено в суд 71 исковое заявление, направлено 27 информаций.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в настоящее время устранен доступ к 203 опасным объектам.

Так, по результатам рассмотрения представления прокуратуры Медынского района закрыт доступ к животноводческому комплексу в деревне Гусево, который не эксплуатировался на протяжении длительного времени, но не был огорожен.

По требованию прокурора Сухиничского района приняты меры к ограничению доступа к зданию заброшенного детского сада в селе Татаринцево, которое находится в аварийном состоянии, отсутствует остекление и решетки на окнах.

Прокуратурой Ульяновского района установлено, что деревянный переход через ручей и деревянный пешеходный мост через пруд, расположенные на территории села Ульяново, имеют повреждения, требуют проведения ремонтных работ. По результатам принятых мер прокурорского реагирования пешеходные переходы через водные объекты отремонтированы.

Проводится работа по дальнейшему выявлению потенциально опасных объектов и включению их в реестр.

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